«Прекратить»: Лавров выбрал свою сторону в конфликте между Западом и Беларусью

Политика

Страны Запада должны прекратить «демонизировать» власти Беларуси за их решение посадить борт ирландского авиаперевозчика Ryanair в минском аэропорту. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

«Хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла. Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», - заявил он.

Министр отмети, что с первых же минут после экстренной посадки Ryanair белорусские власти сообщили, что готовы к «транспарентности» и открытому расследованию инцидента. В том числе, республика заявила о готовности принять соответствующих экспертов и предоставить всю информацию материалы по происшествию.

«Часть этой информации они (власти Беларуси – прим.) уже в одностороннем порядке распространили», — добавил глава российского МИД, его слова привёл «Коммерсантъ».

Напомним, 23 мая борт Ryanair был экстренно приземлился в аэропорту Минска. Посадка произошла по указанию президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с информацией о якобы угрозе минирования. В самолёте находился белорусский оппозиционер и сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и доставили в СИЗО. Позднее выяснились некоторые подробности из прошлого самого Протасевича.