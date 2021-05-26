«Всплыли» новые доказательства причастности Романа Протасевича к террористической организации

Политика

В сети появилось новое изображение с задержанным в Беларуси журналистом Романом Протасевичем. На нём он стоит среди молодых людей в камуфляже под флагом отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов»*. Это подразделение известно принадлежностью к нацистским взглядам. Кроме того, в 2019 году 40 конгрессменов Палаты представителей Соединенных Штатов требовали внести украинский полк «Азов»* в список иностранных террористических организаций.

Также в сети обнаружилось интервью бывшего члена «Азова»* белорусской газете «Наша Ніва» в 2015 году.

В нём тогда ещё 22-летний Протасевич фигурирует под позывным «Ким» и рассказывает о службе в Мариуполе.

Своё участие в боевых действиях он объяснял тем, что в нём «течет и украинская кровь». Также журналист сообщал, что имеет «кровные счеты с коммунистами».

«Немало ни в чем не повинных людей были убиты, брошены в тюрьмы и сосланы. Не обошло это горе и мою семью. А сейчас Россия как правопреемник «совка» проявляет агрессию и катится в «красную пропасть»», - говорил Протасевич в интервью.

Отметим, материал газеты сопровождён фотографией собеседника с закрытым лицом. Судя по всему, это же фото, но уже с открытым лицом, «всплыло» 26 мая 2021 года в белоруских Telegram-каналах.