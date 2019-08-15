Русские евреи на Святой земле

Израиль — особая для России страна, прежде всего, из-за огромного количества русских евреев, которые перебрались на Святую землю. Однако отношения с Тель-Авивом всегда были очень сложными из-за диаметрально противоположных взглядов на проблемы Ближнего Востока. Значительная часть спорных вопросов по-прежнему не решена.

От поддержки к конфронтации

Израиль существует на политической карте мира с мая 1948 года. Евреи жили в Палестине всегда, но наиболее массовые потоки переселения начались с 1920-х годов из-за всплеска антисемитизма в Западной и Восточной Европе. После Второй мировой войны миграция евреев прибрела ещё более масштабный характер. Часть современной территории Израиля была отвоёвана у британцев, часть — выкуплена у арабов.

Проект появления еврейского государства на «исконных землях» нашёл поддержку в Москве. Борьба евреев с английскими колонизаторами воспринималась как антиимпериалистическое национально-освободительное движение

Но вскоре стало понятно, что евреи не собираются устанавливать на своей новой территории социализм. Естественно, позиция Иосифа Сталина кардинально поменялась. СССР мгновенно превратился в ярого защитника арабов, которые как раз активно пропитывались левыми идеями.

Советский Союз оказывал сопредельным с Израилем государствам огромную экономическую и военную помощь. Москва щедро снабжала арабов деньгами, технологиями, специалистами и оружием. Во многом благодаря СССР в освободившихся от колониальной зависимости республиках появились промышленные предприятия, энергетические станции, более-менее организованные вооружённые силы. Главными реципиентами советской помощи стали Египет и Сирия.

Однако во всех вооружённых столкновениях с Израилем арабские государства терпели жестокие поражения. Например, катастрофические последствия для арабов имела Шестидневная война 1967 года. В кратчайшие сроки израильская армия захватила Синайский полуостров, Голанские высоты и палестинские регионы (сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим)

Арабская коалиция оказалась в критической ситуации, и на несколько лет лишилась возможности для реванш. Москве ничего не оставалось, как разорвать дипломатические отношения с Тель-Авивом и продолжить поставлять арабам военных специалистов и вооружение. Но в 1973 году в так называемой войне Судного дня Сирия и Египет вновь были разгромлены.

В 1980-е годы стало очевидным, что из-за слабого уровня социально-экономического развития и отсутствия военной культуры арабы обречены постоянно терпеть поражения. В итоге Египет заключил с Израилем мир и фактически перешёл на сторону США. Тель-Авив вернул Синайский полуостров, но сохранил военное присутствие на Голанах (данная территория признана Совбезом ООН «оккупированной»).

Единственным верным союзником СССР оказалась Сирия. Москва сосредоточилась на укреплении оборонительных возможностей этой арабской республики. В частности, при участии советских специалистов формировалась национальная система ПВО.

Последствия сионизма

Вложенные в арабские государства ресурсы не оправдали ожиданий Советского Союза. В конце 1980-х годов с Тель-Авивом начинаются секретные переговоры о восстановлении дипломатических отношений. С крахом СССР Москва окончательно утратила рычаги влияния на ближневосточные дела. Первую скрипку в регионе стали играть Соединённые Штаты.

Тель-Авив получил огромную выгоду от коллапса советской государственности. Во-первых, арабские государства потеряли очень ценный источник военной помощи. Во-вторых, Израиль испытал колоссальный приток мигрантов из стран бывшего СССР, в первую очередь — из России

На историческую родину перебрались сотни тысяч евреев. Как правило, это были лица трудоспособного возраста с дипломами советских вузов и техникумов. Израиль приманивал наших граждан щедрыми подъёмными, а потом вполне успешно интегрировал их в экономическую жизнь. Часть приезжих пополнила ряды вооружённых сил (взрослое мужское население Израиля почти поголовно участвует в регулярных военных сборах и мобилизуется в случае войны).

Идеологию переезда евреев в Израиль принято называть сионизмом. В нашей стране сложилось негативное восприятие этого процесса. Как указывалось выше, Россия понесла ощутимый демографический урон, но причина массового отъезда трудоспособного образованного населения заключалась в объективной слабости позднего СССР и демократической РФ, не способных обеспечить своим гражданам достойную жизнь.

К внешней политике Израиля в России сохранилось резко негативное отношение. Действительно Тель-Авив отказывается возвращать Сирии оккупированные Голанские высоты, препятствует созданию Государства Палестина и добивается, чтобы Иерусалим был признан столицей еврейского государства. Также Израиль порой ассиметрично реагирует на провокации арабских экстремистов. Например, летом 2014 года от израильских ударов по густонаселённому сектору Газа погибли около трёх тысяч мирных палестинцев

Но если оставить в стороне эмоции, то жёсткий подход Тель-Авива вполне оправдан. Израиль мало считается с международным правом и почти всегда действует на правах сильного. Так ведёт себя уверенная и самодостаточная держава. Израиль — пример того, каких успехов способен достичь народ, готовый отстаивать право жить (причём с комфортом) на своей исторической земле.

Арабы проиграли во всех войнах и будут терпеть поражения ещё много лет, прежде всего, из-за отсутствия единства. О чём говорить, если на мизерном клочке палестинской территории под названием сектор Газа без конца грызутся между собой ФАТХ и ХАМАС — две радикальные группировки, борющиеся за ликвидацию Государства Израиль.

Точки соприкосновения

На современном этапе Россию и Израиль наиболее тесно связывает координация действий по сирийскому кризису. Тель-Авив выступает против режима Башара Асада, являющегося союзником Ирана. Израиль очень обеспокоен развитием военной структуры радикальной шиитской организации «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции.

Данная проблема возникла после начала операции ВКС РФ. Российские войска помогли сирийской армии и иранским формированиям нанести поражение ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ) и мятежным группировкам. В 2015 году между Москвой и Тель-Авивом был установлен хрупкий и во многом вынужденный компромисс.

В течение последних четырёх лет Россия позволяет Израилю наносить удары по территории Сирии с условием их координации для обеспечения безопасности военнослужащих РФ. В ответ Израиль не препятствует военной деятельности Москвы в арабской республике на политическом и разведывательном уровнях. Оба государства понимают бесперспективность противостояния в Сирии, несмотря на разные взгляды на Асада и роль Ирана

Тем не менее, Тель-Авив неоднократно брезговал соблюдением установленных правил игры. По версии Минобороны РФ, в сентябре 2018 года четвёрка израильских F-16 «подставила под удар» сирийского ЗРК С-200 российский самолёт Ил-20. Жертвами трагедии стали 15 военнослужащих.

Инцидент спровоцировал кризис в отношениях, но к концу прошлого года Москва забыла об обидах. В начале апреля Владимир Путин провёл первую после крушения Ил-20 встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. А в июле президент РФ пригласил коллегу на празднование 75-летия Победы.

Вторая мировая война — одно из немногих общих точек соприкосновения России и Израиля, несмотря на то, что эта тема эксплуатируется в политических целях. Евреи отважно сражались в рядах Красной Армии и подвергались мучениям в нацистских концлагерях. Именно советские войска освободили большинство узников еврейского происхождения, и в Тель-Авиве об этом помнят. Впоследствии многие из выживших уехали в Израиль

Из-за переселения евреев с постсоветского пространства между Россией и Израилем сложились прочные культурные и гуманитарные связи. Кроме того, на подъёме находятся экономические отношения. Тель-Авив не присоединился к западным санкциям и остаётся важным для РФ источником высоких технологий, а также посредником в отношениях с США.