Символическое примирение с Израилем
Символическое примирение с Израилем

О чём могли договориться Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху на переговорах в Москве

Переговоры между лидерами государств всегда проходят за закрытыми дверями. Это широко распространённый формат во всём мире. Однако на церемониальной части после традиционного рукопожатия участники встречи в приветственных заявлениях дают понять, о чём примерно пойдёт речь.

Также очень часто темы бесед анонсируют представители сторон переговоров, а сами лидеры нередко проводят пресс-конференцию, где отчитываются об итогах (пусть и в весьма официозном формате) и отвечают на вопросы журналистов.

Встреча президента РФ Владимира Путин и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, состоявшаяся 4 апреля в Москве, прошла в нарушении общепринятых правил

Российская и израильская стороны воздержались от анонсирования конкретных тем, пресс-конференция не проводилась, а на церемониальной части оба лидера и вовсе говорили исключительно о поминальных мероприятиях, связанных с захоронением погибших солдат.

Например, Путин рассказал гостю о том, что в апреле в России начинается работа отрядов, занимающих поисками останков солдат, пропавших без вести в Великую Отечественную войну. В этом контексте президент РФ поблагодарил Нетаньяху за «отношение к памяти воинов Красной армии», а также за предложение посетить Израиль в связи с открытием мемориала, посвящённого защитникам Ленинграда.

Также Путин упомянул о недавней находке российских спецназовцев и сирийских военнослужащих останков израильского солдата Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году во время Ливанской войны и считался пропавшим без вести. По словам президента РФ, отечественные военнослужащие рисковали при проведении поисковой операции.

«Да, семья покойного Захарии очень растрогана, трудно это описать. Отца, к сожалению, уже нет в живых, матери около ста лет; у Захарии есть сестра. Им рассказали о самоотверженном акте российских бойцов, которые, рискуя своей жизнью, вывезли останки Захарии», — сказал в ответ Нетаньяху.

К чему было организовано подобное лирическое отступление перед началом переговоров по крайне острым военно-политическим вопросам?

Тема Великой Отечественной войны не первый раз эксплуатируется лидерами обеих держав.

Например, 9 мая 2018 года Нетаньяху принял участие в акции «Бессмертный полк», пронеся на Красной площади портрет героя Советского Союза Вольфа Виленского

Данный акт был воспринят многими наблюдателями как демонстрация уважения к подвигам Красной армии, России и лично к Путину. Однако спустя несколько часов стало понятно, с какой истинной целью приехал в Москву Нетаньяху. В тот же день, 9 мая 2018 года, израильская авиация нанесла удар по военной базе под Дамаском, где находились иранские войска и проиранские формирования.

К большому сожалению, святая для России и Израиля память о героической борьбе Красной армии с нацизмом превратилась для Путина и Нетаньяху в удобный повод для политических переговоров, в ходе которых Москва и Тель-Авив координируют военную деятельность в САР.

Скорее всего, выбор темы ВОВ объясняется раздражением, которое вызывают регулярные встречи и телефонные беседы Путина и Нетаньяху среди большинства граждан РФ и Израиля

В еврейском государстве президента России откровенно недолюбливают, а визиты Нетаньяху в Москву нередко воспринимаются как слабость премьер-министра. И это неудивительно, ведь Нетаньяху вынужден договариваться с Кремлём о том, какие объекты в Сирии израильская авиация может бомбить, а какие — нет.

В нашей стране к политике Израиля негативно относятся ещё с советских времён. Тель-Авив позволяет себе военные акции на Ближнем Востоке без всяких ссылок на международное право.

К тому же отношение к европейскому государству значительно ухудшилось после крушения самолёта-разведчика Ил-20 в сентябре 2018 года у берегов Сирии в результате «дружественного огня» — обстрела зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200 армии САР.

Жертвами крушения стали 15 российских военнослужащих

По версии Минобороны РФ, четвёрка израильских F-16 фактически «подставила под удар» находившегося неподалёку Ил-20. На Фрунзенской набережной утверждают, что израильские ВВС выполняли боевые задачи без предварительного уведомления российской группировки. В итоге сирийский расчёт ошибочно принял отечественный самолёт за групповую цель израильских истребителей.

В ответ министр обороны Сергей Шойгу распорядился перебросить в Сирию ЗРК С-300. На официальном уровне такое решение предносилось как радикальный способ усиления безопасности российских военнослужащих. В свою очередь отечественные ура-патриоты объявили, что теперь сирийское небо будет надёжно закрыто для израильских самолётов и ракет.

Тель-Авив отрицал свою причастность к трагической гибели Ил-20

А после коротких соболезнований Израиль заявил, что продолжит бомбить объекты в арабской республике и уничтожит комплексы С-300, если они будут угрожать полётам ВВС.

Контакты между Москвой и Тель-Авивом на короткое время прервались. Но уже 7 октября 2018 года Нетаньяху позвонил Путину и договорился о встрече. Переговоры не состоялись, но кризис в отношениях был, видимо, преодолён уже к концу 2018 года. Нынешний визит премьер-министра Израиля в Москву является первой очной встречей после крушения Ил-20.

В то же время нельзя сказать, что переговоры в Москве прошли на благоприятном военно-политическом фоне. Путин и Нетаньяху не могли обойти стороной очередной виток напряжённости, связанный с признанием США Голанских высот территорией Израиля.

Напомним, что резолюция Совета Безопасности ООН № 497 от 17 декабря 1981 года прописывает за Голанскими высотами статус «оккупированной» Израилем территории. Данная местность принадлежит Сирии и была незаконно отторгнута от неё в результате Шестидневной войны в июне 1967 года. Москва осудила нарушение резолюции, который позволил себе глава Белого дома Дональд Трамп.

Однако ситуация вокруг Голанских высот с большой вероятностью останется в замороженном состоянии

Израиль и до поддержки со стороны Вашингтона не проявлял желания вернуть Дамаску захваченные 50 лет назад высоты. При этом все полвека Сирия воздерживалась от попыток проводить какие-либо крупные военные акции, осознавая, что Тель-Авив непременно нанесёт сокрушительный ответный удар.

Встреча Путина и Нетаньяху символизирует возврат к прежнему уровню отношений, который характеризуется хрупким и во многом вынужденным для обеих держав компромиссом. Тель-Авив предоставил Москве карт-бланш на военную деятельность в Сирии, взамен получив от РФ согласие на уничтожение объектов военной инфраструктуры Ирана и «Хезболлы», которые (надо признать) действительно угрожают безопасности Израиля.

Главным условием Кремля в этой сделке было отсутствие жертв среди российских военнослужащих

В сентябре 2018 года Тель-Авив (сознательно или нет) нарушил своё обязательство. Тем не менее, Москва не решилась на разрыв военной координации с Израилем, осознавая, что еврейское государство не пойдёт на компромиссы по вопросам национальной безопасности и продолжит удары по территории САР.

Возвращение к статусу-кво в российско-израильских отношениях является закономерным процессом. Оба государства не смогли получить каких-либо дополнительных преимуществ в сирийском вопросе. Остаётся лишь надеяться, что на переговорах с Путиным Нетаньяху наконец-то предоставил максимально возможные гарантии безопасности для наших военнослужащих.

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