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Политика
Руководство СИЗО заявило о несостоявшемся побеге Алексея Навального
1 июля, 2021 00:32
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instagram / navalny
Российский политик Алексей Навальный, который ранее находился в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, два раза говорил о побеге, сообщил сотрудник изолятора по воспитательной работе.
Об этом говорится в тексте решения Преображенского суда, который признал законным постановку оппозиционера на учёт как склонного к побегу. Навальный на заседании объяснил, что пошутил, сообщают «Открытые медиа».
Таким образом, политик, приговорённый к 3,5 годам заключения в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, не смог убедить судью в том, что он не собирается совершать побег.
Ранее по теме: Суд согласился с мнением покровской колонии — Алексей Навальный может совершить побег
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