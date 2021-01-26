РПЦ не признала своей церковь во «дворце Путина»

Политика

Новороссийская епархия РПЦ не признала своей церковь на территории предполагаемой резидеции президента России Владимира Путина в Геленджике. О ее сущестовании сообщал оппозиционер Алексей Навальный в расследовании.

Пресс-секретарь епархии иерей Алексей Кульнев заявил, что не знает, в честь кого назвали храм, освящен ли он и можно ли там проводить службы. Такой информации у епархии нет.

Он рассказал «Открытым медиа», что есть частные храмы, которые не считаются епархиальными, за ними не закреплены священники. Есть церкви, которые подчиняются напрямую патриарху, а не епархии, на территории которой находятся.

Отмеченные на карте РПЦ храмы расположены далеко от места, где находится «дворец Путина».

Ранее о существовании церкви на территории резиденции «Прасковеевка» рассказал Навальнный. Путин отрицает связь с поместьем. Однако три подрядчика подтвердили - резиденция строилась для президента.