Россию ждет ухудшение международных отношений в случае смерти «того-кого-нельзя-называть»
Между Россией и США, а также остальным миром, испортятся отношения, если оппозиционный политик Алексей Навальный умрёт в местах лишения свободы. Кроме того, это испортит отношения «лично» с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил сам американский лидер на пресс-конференции после саммита стран НАТО в Брюсселе.
«Это бы ухудшило отношения (РФ – прим.) с остальным миром и лично со мной», - приводит слова Байдена «Интерфакс».
Ранее Кремль опубликовал интервью Российского президента Владимира Путина журналисту из США. В числе прочего, интервьюер спрашивал главу РФ об Алексее Навальном. Говоря об оппозиционере, Путин традиционно избегал прямого упоминания фамилии и имени отбывающего наказание в колонии политика. Об этом читатйте в нашем материале.