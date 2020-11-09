Россиянам к Рождеству могут разрешить въезд в страну выходного дня

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Финляндия хочет ослабить ограничения на въезд туристов из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, в том числе из России. Если нынешний парламент страны одобрит соответствующий документ до истечения срока полномочий 22 декабря, то закон вступит в силу к Рождеству.

Документ о снятии ограничений на въезд разрабатывает Министерство социальных дел и здравоохранения. Потом его предстоит оценить экспертам.

В связи с ослаблением ограничений власти планируют обеспечить нужный уровень безопасности с помощью тестирования, пишет финский портал Yle. Подробности плана не приводятся.

На данный момент въехать в Финляндию без ограничений можно из Ватикана, Австралии, Южной Кореи, Японии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии и стран ЕС, где количество заболевших составляет не более 25 человек на 100 тысяч населения за последние две недели.

Открытие границ прежде всего актуально для жителей Санкт-Петербурга. Для них Финляндия была страной выходного дня - туристы могли поехать в соседнюю страну за покупками и развлечениями.

За все время пандемии в Финляндии выявлено чуть более 17 тысяч случаев коронавируса. За последние сутки число заболевших выросло на 90.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о выходе пандемии за рамки «просто чрезвычайной ситуации».