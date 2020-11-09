Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Россиянам к Рождеству могут разрешить въезд в страну выходного дня

Лилия Караева
9 ноября, 2020 17:58
2 мин
Финляндия
Pixabay.com

Финляндия хочет ослабить ограничения на въезд туристов из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, в том числе из России. Если нынешний парламент страны одобрит соответствующий документ до истечения срока полномочий 22 декабря, то закон вступит в силу к Рождеству.

Документ о снятии ограничений на въезд разрабатывает Министерство социальных дел и здравоохранения. Потом его предстоит оценить экспертам.

В связи с ослаблением ограничений власти планируют обеспечить нужный уровень безопасности с помощью тестирования, пишет финский портал Yle. Подробности плана не приводятся.

На данный момент въехать в Финляндию без ограничений можно из Ватикана, Австралии, Южной Кореи, Японии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии и стран ЕС, где количество заболевших составляет не более 25 человек на 100 тысяч населения за последние две недели.

Открытие границ прежде всего актуально для жителей Санкт-Петербурга. Для них Финляндия была страной выходного дня - туристы могли поехать в соседнюю страну за покупками и развлечениями.

За все время пандемии в Финляндии выявлено чуть более 17 тысяч случаев коронавируса. За последние сутки число заболевших выросло на 90.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о выходе пандемии за рамки «просто чрезвычайной ситуации».

темы
туризм
Финляндия
границы
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!