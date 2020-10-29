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Россиян призвали «готовиться ко всему» в случае победы в США не Дональда Трампа

Лилия Караева
29 октября, 2020 14:59
1 мин
Дональд Трамп
GettyImages

Министр финансов России Антон Силуанов призвал готовиться к любому варианту развития событий по итогам выборов президента в США. Он не исключил ужесточения санкций в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена.

В кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!» Силуанова спросили, стоит ли ждать усиления санкций, если победу на президентских выборах в США одержит не Дональд Трамп. Глава Минфина ответил: «Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий».

Он добавил, что вопросы санкционной политики США влияют на ситуацию в России, но страна «должна быть подготовлена к этим вызовам». По словам Силуанова, правительство этим «сейчас и занимается», пишет РБК.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. Одновременно с ними пройдут выборы 33 сенаторов. С 2015 года в Сенате лидируют республиканцы, в отличие от Палаты представителей. В случае перехода контроля над верхней палатой парламента демократам Конгресс сможет беспрепятственно продолжить политику расширения санкций против России.

Ранее сообщалось, что Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег от президента России Владимира Путина.

темы
санкции
Дональд Трамп
Антон Силуанов
Джо Байден
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