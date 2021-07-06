Россия второй день подряд устраивает «разнос» на заседаниях ОБСЕ в Вене

Политика

Делегация России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вновь показала свою принципиальную позицию в ходе заседания в Вене. Делегаты покинули встречу в знак протеста из-за нарушения регламента. Днём ранее Россия выразила протест в связи с недопуском до заседания представителя Беларуси.

Глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что на заседании был нарушен регламент, а ассамблея собралась принимать политически мотивированное решение.

«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать, — заявил Толстой. - Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем».

Он пояснил, что члены ПА ОБСЕ нарушили свой же регламент. Согласно правилам, решения должны выноситься в результате голосования двумя третями членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, которые непосредственно участвуют в заседании.

В этот день ПА ОБСЕ должна была рассмотреть две резолюции, обе из которых чувствительны для российской стороны. В рамках первого документа ассамблея должна была принять оценку действий России в отношении Украины и Крыма. За принятие этой резолюции проголосовало 126 членов ассамблеи, при этом всего в составе ассамблеи числится 323 парламентария. Вторая резолюция ПА ОБСЕ выражала осуждение в адрес властей Беларуси и преследования оппозиции в республике. Этот документ подержало 122 депутата.

Толстой подчеркнул, что российская делегация не хочет «конфронтации», а выступает за диалог. При этом решения, которые приняты в неполном составе ассамблеи считать легитимными нельзя.

«Решения, принимаемые 120 голосами, нелегитимны», — приводит его слова «Интерфакс».

Днем ранее Россия выразила свой протест ассамблее в связи с отсутствием белорусского представителя. Ему не выдали визу. Подробнее читайте в нашем материале.