«Неслыханный скандал»: Россия встала на защиту Беларуси в ассамблее ОБСЕ
Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразила свой протест и несогласие с властями Европы в связи с недопуском до заседания представителя белорусского парламента Андрея Савиных. Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.
По его словам, в ходе заседания Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Вене делегация России заявила «протест действиям европейских властей», которые отказали в приезде Савиных и не объяснили причин.
«Это чрезвычайная наглость - лишать парламентария возможности работать очно в Вене», - поделился глава российской делегации.
В ходе выступления Толстой также назвал страны-виновники отсутствия белорусского представителя. По его мнению, виновны «абсолютно конкретные страны – Польша, Латвия и Австрия, которая пошла у них на поводу».
Вице-спикер отметил, что недопуск белорусского представителя – «неслыханный скандал», передаёт РИА «Новости».
Напомним, ранее Андрей Савиных сообщил, что не будет присутствовать на венском заседании ПА ОБСЕ в Вене, поскольку ему отказали в визе. Для получения разрешения на въезд Савиных обратился в латвийское консульство на территории Беларуси, поскольку посольство Австрии на территории Беларуси визы не выдает. Из консульства пришел отказ, при этом запрет на въезд в Шенгенскую информационную систему был внесен Польшей.
Ранее стало известно, что Австрия отказалась поддерживать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.