Россия внесла США и Прибалтику в «черный список» стран

Политика

Правительство России готовит список недружественных стран, которым нельзя будет нанимать россиян на работу в своих дипмиссиях.

Как выяснили «Известия», в него могут войти США, Чехия, страны Прибалтики, Великобритания, Канада, Украина и, возможно, Австралия.

«Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается. Возможен полный запрет на работу граждан России на эти дипмиссии», - сообщили осведомленные источники.

Санкционная война продолжилась серией дипломатических высылок. Апогеем стало решение Чехии выслать почти 70 работников посольства России в Праге из-за возможности причастности Москвы во взрыве военных складов в 2014 году.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил о необходимости дождаться итогов расследования взрыва в деревне Врбетице. Наряду с участием спецслужб, одной из версий является неосторожное обращение с боеприпасами.