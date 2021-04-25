Новости – Политика
Политика
Президент Чехии высказался по поводу резонансного взрыва
25 апреля, 2021 12:35
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Vit Simanek/CTK/Globallookpress
Президент Чехии заявил о необходимости дождаться итогов расследования взрыва в деревне Врбетице. Наряду с участием спецслужб, ожной из версий является неосторожное обращение с боеприпасами.
При этом, в отчетах контрразведки, каких-либо доказательств «российской руки» представлено не было. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
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