Президент Чехии высказался по поводу резонансного взрыва

Президент Чехии заявил о необходимости дождаться итогов расследования взрыва в деревне Врбетице. Наряду с участием спецслужб, ожной из версий является неосторожное обращение с боеприпасами.

При этом, в отчетах контрразведки, каких-либо доказательств «российской руки» представлено не было. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».