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Политика
Россия усилит сухопутную группировку войск в Калининградской области
3 февраля, 2021 08:38
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Сухопутная группировка войск Калининградской области будет усилена в текущем году. Об этом сообщил источник в Минобороны.
В последнее время фиксируется стягивание к границам Калининградской области ударных групп НАТО. Российский эксклав граничит на юге с Польшей, а на севере с Литвой. В настоящее время в этих государствах по ротации несут службу многонациональные батальоны Североатлантического альянса. Решение усилить группировку назрело давно, пишут «Известия».
Ранее в Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о разрабатываемых планах прорыва ПВО Калининградской области. Ответ был дан незамедлительно.
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