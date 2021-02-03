Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Россия усилит сухопутную группировку войск в Калининградской области

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 08:38
1 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 08:38
1 мин
1
Flickr

Сухопутная группировка войск Калининградской области будет усилена в текущем году. Об этом сообщил источник в Минобороны.

В последнее время фиксируется стягивание к границам Калининградской области ударных групп НАТО. Российский эксклав граничит на юге с Польшей, а на севере с Литвой. В настоящее время в этих государствах по ротации несут службу многонациональные батальоны Североатлантического альянса. Решение усилить группировку назрело давно, пишут «Известия».

Ранее в Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о разрабатываемых планах прорыва ПВО Калининградской области. Ответ был дан незамедлительно.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
политика
НАТО
Минобороны
Калининградская область
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!