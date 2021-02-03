Россия усилит сухопутную группировку войск в Калининградской области

Политика

Сухопутная группировка войск Калининградской области будет усилена в текущем году. Об этом сообщил источник в Минобороны.

В последнее время фиксируется стягивание к границам Калининградской области ударных групп НАТО. Российский эксклав граничит на юге с Польшей, а на севере с Литвой. В настоящее время в этих государствах по ротации несут службу многонациональные батальоны Североатлантического альянса. Решение усилить группировку назрело давно, пишут «Известия».

Ранее в Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о разрабатываемых планах прорыва ПВО Калининградской области. Ответ был дан незамедлительно.