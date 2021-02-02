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Политика
Россия стала инициатором встречи СБ ООН по ситуации на юго-востоке Украины
2 февраля, 2021 08:37
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Pixabay
Совет безопасности ООН проведет 11 февраля заседание, связанное с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Встреча пройдет по видеосвязи в открытом формате.
Инициатором проведения заседания стала Россия, председательствует в феврале Великобритания. Пока неизвестно, кто именно будет выступать с докладом, пишет «ПолитЭксперт».
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