Россия стала для США «национальной угрозой»

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Министерство внутренней безопасности США обнародовало список национальных угроз. Данный отчет был опубликован на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что это первый в своем роде отчет, объединяющий разведывательную и оперативную информацию о национальных угрозах для США.

В списке вызовов для США названы действия России, Ирана и Китая по «вмешательству в выборы» и ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

В обзоре утверждается, что Россия обладает «одними из самых передовых кибервозможностей в мире». Она может повредить инфраструктуру выборов, подорвать авторитет власти и усилить социальную напряженность.

В отчете говорится, что Россия обладает возможностью осуществлять кибератаки, которые вызовут различные сбои, действующие в течение нескольких часов или дней, пишет «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин предложил США перезагрузить отношения. Правда пока только в одной сфере.

Предложение касается использования информационно-коммуникационных технологий и приурочено к грядущим президентским выборам в обеих странах.