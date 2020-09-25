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Владимир Путин предложил США помириться в цифровом пространстве

Кирилл Савушкин
25 сентября, 2020 14:31
1 мин
Photo
Flickr

Президент России Владимир Путин предложил США перезагрузить отношения. Правда пока только в одной сфере.

Предложение касается использования информационно-коммуникационных технологий и приурочено к грядущим президентским выборам в обеих странах.

Об этом стало известно из заявления президента, размещенном на официальном портале Кремля.

В документе говорится об особой ответственности за предотвращение конфронтации стран в цифровой сфере.

«В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", - гласит заявление.

темы
США
Владимир Путин
информациооная война
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