Новости – Политика
Политика
Россия соберет Международный антифашистский конгресс
1 марта, 2022 12:53
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Kremlin Pool/Global Look Press
В России пройдет первый Международный антифашистский конгресс. Дату его проведения озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Мероприятие состоится в дни работы форума «Армия-2022», то есть в августе. Об это узнало РИА Новости.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. 28 числа украинская и российская делегация провели пятичасовые переговоры в Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил их итоги.
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