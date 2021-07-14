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Политика
РФ вернула авиасообщение с «недружественной» страной и заодно с еще одним государством
14 июля, 2021 16:34
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Pixabay
Россия возобновляет полеты в Чехию и Францию. Уже известна дата - 24 июля.
Из Москвы самолеты будут летать в Париж и в Ниццу. На каждом маршруте - по 4 рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга самолеты запустят с частотой 2 рейса в неделю.
Из Москвы в Чехию согласованы 4 рейса, сообщает ТАСС.
Россия возобновила авиасообщение с 48 государствами. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявляла: путешествия за границу - личный риск. У иностранных государств нет обязательств по лечению россиян, заболевших на их территории.
Ранее Россия внесла Чехию в список недружественных стран. Туда же попали США.
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Логично ли, что число случаев коронавируса в России растет, но несмотря на это авиасообщение открывается?
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