«Как лечиться? Где? Об этом подумали?»: Путин задал Голиковой злободневные вопросы - ответы свелись к одному
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. На нем глава государства устроил настоящий экзамен вице-премьеру Татьяне Голиковой, задав ряд вопросов в связи с открытием Турции и других стран.
Общение Путина с чиновницей опубликовал в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Человек приехал в отпуск, заболел... В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Чего делать? Приехал человек, кто-то из членов семьи заболел. Чего делать, куда идти? Как лечиться? Где? Во многих странах на порог больницы иностранцев не пускают. Сейчас как с этим обстоит дело? И как нам их потом вывозить на родину? Об этом подумали?» - спросил президент.
Ответ свелся к тому, что путешествие за границу в пандемию коронавируса - риск каждого отдельного человека.
«То есть, по сути, в случае поездки за границу это личный риск каждого?» - уточнил Путин.
На это Голикова ответила: «Да, Владимир Владимирович».
Ранее сообщалось, что Голикова, предположительно, привилась вакциной «ЭпиВакКорона».