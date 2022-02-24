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Политика
Россия разрушила объекты военной инфраструктуры в Харькове и еще трех украинских городах
24 февраля, 2022 10:41
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Россия разрушила часть объектов военной инфраструктуры в Николаеве, Харькове, Львове и Миргороде. Удары непосредственно по городам и мирным жителям не ведутся.
Об этом сообщили инсайдеры. Наносятся удары по целям, направленным на потенциальные действия Украины против РФ.
Напомним, с 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Этому предшествовало заявление президента РФ Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР.
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