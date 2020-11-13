Kremlin.ru

Москва приняла извинения от Баку за сбитый вертолет Ми-24 благодаря двум обстоятельствам. О них рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, России было достаточно извинений, так как Баку «моментально» признал ошибку и пообещал провести расследование инцидента и наказать виновных. Песков отметил, что гибель российских военных на базе в Армении - настоящая трагедия.

«Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», — цитирует фициального представителя Кремля РБК.

Вечером 9 ноября Азербайджан сбил Ми-24 ракетой над территорией Армении. Погибли два военнослужащих России. В Баку заявили, что сбили вертолет по ошибке, так как он пролетал вблизи армяно-азербайджанской границы, где ранее не замечали российских ВКС.