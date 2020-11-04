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В России оценили возможность принятия закона о защите чувств верующих в других странах. Президент РФ Владимир Путин считает, что это хорошая идея, а выйти с подобным предложением можно было бы на площадке ООН.

«Если вы предложите и в Совете Безопасности ООН, чтобы во всех странах был такой закон, мне кажется, таких вот провокаторов (оскорбляющих чувства верующих - прим. ред.) не будет», – обратился к Путину с предложением председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, передает ТАСС.

Глава государства позитивно воспринял реплику муфтия и отметил в свою очередь, что российские предложения далеко не всегда находят отклик на международных площадках. Однако, по мнению президента, вряд ли кто-то стал бы возражать против инициативы запрещать оскорбление чувств верующих, потому что предложение «действительно хорошее». Путин поручит МИДу подумать над этой темой.

Ранее сообщалось, что Роскомндзор заблокирует российские СМИ за оскорбление чувств верующих