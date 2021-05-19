Россия «покушается» на предприятия Беларуси под видом спасения животных
Россия намерена выпускать все больше и больше вакцин против новой коронавирусной инфекции.
Поскольку ситуация с производством препаратов от COVID-19 для людей считается удовлетворительной, теперь власти заняты поиском площадок для выпуска лекарственного средства «Карнивак-Ков», предназначенного для животных. Россельхознадзор хочет подключить к этой работе Беларусь.
По словам главы Управления Россельхознадзора Юлии Мелано, реализовать задумку можно на базе предприятия биологической промышленности ОАО «БелВитунифарм» в республике.
«Предельный объем производства вакцины на базе Федерального центра охраны здоровья животных составляет 3 млн доз в месяц. Эти возможности полностью перекрывают имеющийся сегодня спрос», – описала Мелано текущую обстановку по производству вакцин в РФ.
При этом она подчеркнула, что иностранцы в последнее время чаще стали интересоваться препаратом, что говорит о необходимости как можно скорее найти новые площадки. Пока выбор пал на Беларусь, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Россельхознадзор станет ответственным за судьбу животных в приютах.