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Политика

Россия «покушается» на предприятия Беларуси под видом спасения животных

Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 12:49
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 12:49
2 мин
Galina Barbieri/Global Look Press
Galina Barbieri/Global Look Press

Россия намерена выпускать все больше и больше вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Поскольку ситуация с производством препаратов от COVID-19 для людей считается удовлетворительной, теперь власти заняты поиском площадок для выпуска лекарственного средства «Карнивак-Ков», предназначенного для животных. Россельхознадзор хочет подключить к этой работе Беларусь.

По словам главы Управления Россельхознадзора Юлии Мелано, реализовать задумку можно на базе предприятия биологической промышленности ОАО «БелВитунифарм» в республике.

«Предельный объем производства вакцины на базе Федерального центра охраны здоровья животных составляет 3 млн доз в месяц. Эти возможности полностью перекрывают имеющийся сегодня спрос», – описала Мелано текущую обстановку по производству вакцин в РФ.

При этом она подчеркнула, что иностранцы в последнее время чаще стали интересоваться препаратом, что говорит о необходимости как можно скорее найти новые площадки. Пока выбор пал на Беларусь, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Россельхознадзор станет ответственным за судьбу животных в приютах.

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ТЕГИ
СНГ
Беларусь
Коронавирус
Вакцина
Россельхознадзор
Карнивак-Ков
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