Россия планирует напасть на Украину в конце лета
Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко убежден, что Россия готовится к нападению на республику. По его мнению, война может начаться в конце лета, либо в начале осени.
Романенко считает, что президент России Владимир Путин поставил на паузу использование военных сил из-за ряда запланированных встреч на международной арене. Так, впереди ожидаются переговоры лидера Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель. По их итогам решится вопрос о встрече Зеленского с Путиным.
«После всего этого Кремль и может принять решение об обострении боевых действий на востоке нашей страны – или и вовсе о доведении ситуации до уровня локальной войны. Причем с любой из трех сторон – север, восток или юг. Или в комбинации, или одновременно. Силы у РФ на это есть», – цитирует бывшего замначальника Генштаба ВСУ «Телеграф».
Ранее Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Джо Байденом.