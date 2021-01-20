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Россия обратилась к «новоиспечённому» президенту США Джо Байдену

Антон Мельников
20 января, 2021 23:14
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 23:14
1 мин
Youtube / Joe Biden
Youtube / Joe Biden

Министерство иностранных дел РФ опубликовало предложение к новому президенту США Джо Байдену. Ведомство предлагает США продлить на 5 лет Договор о сокращении наступательных вооружений между странами (ДСНВ), также известный как СНВ-3.

МИД предлагает Байдену продлить договор без изменения его текста и без предварительных условий. Ведомство отмечает, что это дало бы странам возможность «серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности».

Министерство также заявило, что при предыдущем главе США Дональде Трампе, администрация президента «планомерно и целенаправленно» разрушала договоры, которые мешали Вашингтоны наращивать военную мощь, передаёт Lenta.ru.

Ранее стали известны цели Джо Байдена на посту президента США.

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СНВ-3
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