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Политика
Россия не пустила рейс Air France из Парижа в Москву
31 мая, 2021 14:55
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Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look press
Рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву отменен. Об этом свидетельствуют данные сайта парижского аэропорта Шарль де Голль.
Рейс был запланирован на 31 мая в 10:25 по московскому времени, однако он был отменен. Французский авиаперевозчик заявил, что не смог получить разрешение на вход воздушное пространство от российской стороны. Также отменены обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня, пишет «РИА Новости».
Россия не пустила рейс Austrian Airlines в Москву в облет Беларуси.
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