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Политика
Россия не пустила рейс Austrian Airlines в Москву в облет Беларуси
27 мая, 2021 15:31
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Xinhua/Global Look press
Россия не выдает разрешения на прибытие тем рейсам, которые летят в облет Беларуси.
Россия не выдала разрешение Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву не через территорию Беларуси, сообщили в австрийской авиакомпании.
Австрийская авиакомпания приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси. По этой причине был скорректирован маршрут полета из Вены в Москву.
Однако изменение маршрута полета должно было быть одобрено российской стороной. Россия не дала на это разрешение. В результате рейс был отменен, пишет ТАСС.
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