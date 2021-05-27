Россия не пустила рейс Austrian Airlines в Москву в облет Беларуси

Политика

Россия не выдает разрешения на прибытие тем рейсам, которые летят в облет Беларуси.

Россия не выдала разрешение Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву не через территорию Беларуси, сообщили в австрийской авиакомпании.

Австрийская авиакомпания приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси. По этой причине был скорректирован маршрут полета из Вены в Москву.

Однако изменение маршрута полета должно было быть одобрено российской стороной. Россия не дала на это разрешение. В результате рейс был отменен, пишет ТАСС.

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