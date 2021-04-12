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Политика
Россия не позволит лишить Александра Лукашенко внимания от контактной группы в Минске
12 апреля, 2021 07:16
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Kremlin Pool via Global Look press.com
Москва не позволит Украине перенести площадку для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска.
Как сообщил информированный источник, требование Киева - это смещение фокуса от проблемы, пишут «Известия».
В начале апреля представитель Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не поедет в Минск на диалог якобы из-за того, что Белоруссия - это не демократичное государство, находящееся под влиянием России.
Ранее власти Украины заявили о том, что хотят мирным путем решить ситуацию в Донбассе. При этом они намерены отстаивать собственные интересы.
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