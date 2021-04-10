Политика

В Киеве заявили о планах мирным путем решить ситуацию в Донбассе

Власти Украины заявили о том, что хотят мирным путем решить ситуацию в Донбассе. При этом они намерены отстаивать собственные интересы.

«Боевые действия возможно погасить только политико-дипломатическим путём. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», - заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Таран предлагает направить силы на ужесточение санкций против РФ и сотрудничеству по обмену разведданными в районе Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил о том, что для властей Украины неприемлемо силовое решение в Донбассе, так как это приведет к жертвам среди гражданского населения, пишет RT.