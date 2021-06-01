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Политика
Россия направит свои самолеты на Австрию и еще семь стран
1 июня, 2021 05:02
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pixabay.com
С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.
Также будут возобновлены чартерные рейсы с Албанией. Решение оперативного штаба РФ принято с учетом эпидемиологической обстановки в данных странах, сообщает «Рен ТВ».
При этом до сих пор остается ограничено авиасообщение с Турцией и Танзанией.
Ранее сообщалось, что Россия не согласилась возобновить авиасообщение с Турцией якобы ранее середины июня. 24 мая делегация из Турции на переговорах у вице-премьера России Татьяны Голиковой предложила постепенно возобновлять авиасообщение, начиная с курортных городов.
Ранее по теме: Россиян не будут выпускать на отдых в Турцию
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