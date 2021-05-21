Россия намерена объединиться с Беларусью для борьбы с иностранными недоброжелателями

Политика

России необходимо объединить усилия с Беларусью, чтобы противостоять недоброжелателям из-за рубежа, влезающим в дела двух упомянутых государств. О такой необходимости заявил глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что данная инициатива пошла бы на руку обеим странам, поскольку «нападают» на них одни и те же неправительственные организации и фонды. Такое заключение Пискарев сделал исходя из изучения методик, которые эти организации используют в своей работе. Чаще всего они направлены на вовлечение детей и молодежи в протестные акции, инструментов выступают социальные сети.

«Сегодня белорусы сказали: то же самое происходит у нас, единые проблемы. Поэтому... я предложил создать единую комиссию, которая бы занималась более оперативным реагированием на эти вызовы», – цитирует Пискарева ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к лидеру РФ Владимиру Путину и другим коллегам с просьбой равняться на ЕС и не ограничивать свободу граждан.