Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину и другим партнерам равняться на ЕС

Политика

Граждане, проживающие в странах, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должны иметь возможность свободно перемещаться по территории союза. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, Евросоюз в этом смысле шагнул дальше и выстроил грамотные отношения со странами-участниками объединения. Понятно, что в условиях пандемии и нестабильной эпидемиологической ситуации, процесс по открытию границ для граждан из-за рубежа кажется пугающим, но необходимо начать хотя бы с малого.

«Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда», – цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Напомним, участниками союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Ранее сообщалось о том, что привитым от COVID-19 иностранцам открыли въезд в Евросоюз. Россиян там не ждут.