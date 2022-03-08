Россия на тринадцатый день спецоперации запретила вывоз из страны некоторых медицинских изделий
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 марта подписал постановление о запрете на вывоз из страны некоторых медицинских изделий. Речь идет о товарах, которые доставлены из стран, присоединившихся к санкциям против РФ.
В документе говорится о запрете на вывоз продукции, которая лежит на складах импортеров и проходит таможенные процедуры. Цель этого решения - не допустить дефицита изделий, уточняет РИА Новости.
Напомним, Россия тринадцатый день ведет спецоперацию на Украине. Запад оказывает давление на РФ с помощью многочисленных санкций.
Ранее стало известно, что Россия заняла первое место в мире по количеству наложенных на нее ограничений. До нее в лидерах был Иран. На сегодняшний день против РФ действуют 5530 санкций. На Иран наложено 3616 видов ограничений.