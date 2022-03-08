Сервис по отслеживанию санкций назвал Россию мировым лидером по количеству ограничений
Сервис по отслеживанию санкций Castellum.AI установил, что против России введено самое большое количество ограничений - 5530. Страна стала лидером по количеству санкций и обошла Иран, против которого введено 3616 рестрикций.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Castellum.AI.
Больше всего санкций против России ввела Швейцария - 568. За ней идут Евросоюз (518), Канада (454), Австралия (413) и США (243).
Рейтинг стран, против которых действует больше всего ограничений, выглядит следующим образом:
1) Россия - 5530 санкций
2) Иран - 3616
3) Сирия - 2608
4) Северная Корея - 2007
5) Венесуэла - 651
6) Мьянма - 510
7) Куба - 208.
Масштабные санкции против России были введены после 24 февраля. Это связно с началом военной операции на Украине.
Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации защиту жителей Донбасса. Он заверял, что РФ не собирается оккупировать украинское государство.