Россия может третий раз в истории отдать свои земли
Россия может третий раз в истории отдать свои земли

Китай и Норвегия успешно провернули операции по получению территорий РФ

«Так никаких властей не напасешься»

Со стороны СССР в 1990 году Михаилом Горбачевым и Эдуардом Шеварднадзе была сделана территориальная уступка США части шельфа Берингова моря (46,3 тысяч квадратных километров).

В 2008 году Китаю от России переданы остров Тарабарова и часть острова Большой Уссурийский на реке Амур.

В 2011 году Россия подарила Норвегии огромные территории в Баренцевом море (90 тысяч квадратных километров), растеряв фактически весь контроль в районе острова Шпицберген.

Тарабаров (остров Серебряного дракона)

Остров Тарабаров вместе с соседним островом Большой Уссурийский и окружающими их мелкими островами с 1929 года де-факто принадлежал СССР, а после распада СССР — Российской Федерации. С 1964 года территория оспаривалась Китаем.

В 2004 году было заключено, а в 2005 году ратифицировано соглашение между РФ и КНР о передаче острова Тарабаров, западной части Большого Уссурийского и некоторых мелких островов, что вызвало неоднозначную реакцию в российском обществе. В результате Демаркации российско-китайской границы в 2005 году в 2008 году острова Тарабаров и половина Большого Уссурийского были переданы КНР, войдя в состав провинции Хэйлунцзян.

Попытка граждан РФ, живущих в Хабаровском крае, провести референдум для оценки изменений границы края; и о доверии губернатору края, давшему письменное согласие на передачу островов; и о доверии президенту, подписавшему соглашение, была организована в строгом соответствии с законом (май 2005 году). Законодательная дума края отказалась рассматривать документы, а при их повторном направлении отказала в разрешении проводить его.

В Китае бывший российский остров Тарабаров называется теперь Иньлундао (остров Серебряного дракона).


Фото: nwcod.com

Большой Уссурийский (остров Черного медведя)

Спор за контроль над островом шёл между Россией и Китаем с 1860 года. Граница между государствами была проведена по не принадлежащей никому реке Амур, а статус островов был неопределенным.

Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаровым и окружающими их мелкими островами в 1920—1930-е годы были «взяты под охрану»советскими войсками. В ходе второй мировой войны были захвачены Японией и в дальнейшем снова возвращены под власть СССР, а после его распада оба острова остались под юрисдикцией Российской Федерации.

С 1964 года территория оспаривалась КНР. В 2004 году заключено и в 2005 году ратифицировано соглашение о передаче КНР западной части Большого Уссурийского (170 км² из 350), всего Тарабарова и некоторых мелких островов.

14 октября 2008 года по окончании демаркации российско-китайской границы остров Тарабаров и часть острова Большого Уссурийского были переданы Китаю.

В Китае Большой Уссурийский остров носит название Хэйсяцзы-Дао (остров Черного медведя).

«Да ты что… казенные земли разбазариваешь?»

В 2011 году Россия подарила Норвегии огромные территории в Баренцевом море (90 тысяч квадратных километров). Дополнительно к этому Россия потеряла еще больше площадей (передача этих территорий влечет отказ от прав еще на 240 тысяч кв. километров площадей Арктики в районе Шпицбергена).

Принимал решение по передачи территории норвежцам – Дмитрий Медведев.

На отданных территориях Баренцева моря, которую уступили норвежцам, нашли углеводородов на 30 млрд евро. Всего в недрах территории, отошедшей Норвегии, залежи углеводородов оцениваются в 300 млн кубометров — в нефтяном эквиваленте это почти 1,9 млрд баррелей. По прогнозам, ориентировочный объем полезных ископаемых может оказаться даже больше — 565 млн кубометров, из которых на долю нефти приходятся не менее 15%.

Такой вот подарок скандинавской державе. Остается только догадываться, что стояло за таким решением со стороны правительства России. Тема прошла в СМИ сумрачной тенью, которую федеральные каналы банально «замолчали».

Если не считать действий Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварднадзе как попавших в рамки современной России, то 2008 и 2011 годы стали историческими отметками безвозмездной (в ее официальной части) передачи российских территорий другим державам. Теперь же на повестке дня остро стоит вопрос о третьем таком порыве – Курильские острова.

«Лучше бы пил, и Курил»

Напомним, что территориальный спор между Японией и Россией является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны.

После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их занятыми в форме, не имеющей юридических оснований.

Площадь спорных островов составляет 5 тысяч км², общая площадь спорной территории, включая 200-мильную экономическую зону, примерно 200 тысяч км².

Вопрос Курильских островов стал одним из злободневных в начала 2019 года. Официально 14 января Москва указала Токио на отсутствие необходимости обсуждать суверенитет над Курильскими островами. С такими словами министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к главе МИД Японии Таро Коно во время переговоров по Курилам. Он отметил, что это «базовая позиция» РФ, которая не подлежит обсуждению.

Однако не все так однозначно. Эксперты и историки вовсе не убеждены, что ситуация сложится именно так, как о ней говорит глава МИД. В частности, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин в эксклюзивном интервью «Русской планете» заявил, что привлекая уступками Японию на свою сторону, Владимир Путин якобы хочет продемонстрировать Китаю наличие у Москвы некоей альтернативы в лице Токио и таким образом сбалансировать расстановку сил в регионе.

«Курильский вопрос» не уходит с повестки дня из-за неоднозначных высказываний премьер-министра Японии Синдзо Абэ и отсутствия в течение нескольких дней реакции Москвы.

Анатолий Кошкин подчеркнул, что базовым документом в этом деле остаётся советско-японская Декларация 1956 года. В статье 9 говорится, что СССР соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан. Но передача может быть осуществлена только после заключения мирного договора. Причём речь идёт не о возвращении островов, а об их «передаче», то есть это жест доброй воли Москвы.

Ситуация словно бы повисла в воздухе.

Также напомним, что Европейский парламент в резолюции «Отношения между ЕС, Китаем и Тайванем и безопасность на Дальнем Востоке», принятой 7 июля 2005 года призвал Россию вернуть Японии «оккупированные» южнокурильские острова.

15 января генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что позиция Японии по подписанию мирного договора с Россией и принадлежности части Курильских островов остается прежней и неизменной.

22 января состоится официальная встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ по поводу судьбы Курильских островов.

Будем надеяться на лучшее.

Аляска

На всякий случай напомним читателю, что в 1867 году состоялась сделка между правительствами Российской империи и Северо-Американских Соединённых Штатов, в результате которой Россией за 7,2 млн долларов  была продана Аляска общей площадью 1 518 800 км².

Впервые с предложением о продаже Аляски выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский в 1853 году.

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