Россия отказалась передать Японии Курилы
Москва указала Токио на отсутствие необходимости обсуждать суверенитет над Курильскими островами. С такими словами министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к главе МИД Японии Таро Коно во время переговоров по Курилам.
Он отметил, что это «базовая позиция» РФ, которая не подлежит обсуждению. Лавров добавил, что у стран сохраняются разногласия относительно мирного договора.
Вместе с тем страны все же подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает признание Японией итогов Второй мировой войны, а значит российского суверенитета на Курильскими островами, пишет РИА Новости.
Напомним, Япония и Россия в течение 70 лет не могут подписать мирный договор. Токио в качестве условия его подписания ставит требование передать южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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