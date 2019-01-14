Россия отказалась передать Японии Курилы

Россия отказалась передать Японии Курилы

Москва указала Токио на отсутствие необходимости обсуждать суверенитет над Курильскими островами. С такими словами министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к главе МИД Японии Таро Коно во время переговоров по Курилам.

Он отметил, что это «базовая позиция» РФ, которая не подлежит обсуждению. Лавров добавил, что у стран сохраняются разногласия относительно мирного договора.

Вместе с тем страны все же подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает признание Японией итогов Второй мировой войны, а значит российского суверенитета на Курильскими островами, пишет РИА Новости.

Напомним, Япония и Россия в течение 70 лет не могут подписать мирный договор. Токио в качестве условия его подписания ставит требование передать южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

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