Россия «кинула» Беларусь ради немецкой авиакомпании
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa получил разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Беларуси.
Все недостающие разрешения Lufthansa получила вечером 2 июня. В авиакомпании не ожидают отмены рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву и в Санкт-Петербург, сообщает «Интерфакс».
2 июня Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Беларуси из-за недостающих разрешений российской стороны. В ответ Берлин не разрешил российские рейсы в Германию.
С 24 мая белорусским самолетам запрещено приземляться в аэропортах Евросоюза. Борты не смогут использовать воздушное пространство ЕС. Также лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси.
В свою очередь будет добиваться снятия ограничений на полеты белорусских авиакомпаний в Европу и использование неба другими странами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций республики.