Минск решил добиваться снятия запрета на полеты в европейские страны и сослался на документ 1944 года
Беларусь будет добиваться снятия ограничений на полеты белорусских авиакомпаний в Европу и использование неба другими странами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций республики.
Чиновники утверждают - введение санкций произошло без предварительных переговоров, как того требует международное законодательство.
Минтранс ссылается на положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, пишет РИА Новости. Этот документ запрещает блокировать полеты в одностороннем порядке.
С 4 июня белорусским самолетам запрещено приземляться в аэропортах Евросоюза. Борты не смогут использовать воздушное пространство ЕС.
Ограничения на полеты ввели несколько стран. Санкции связаны с принудительной посадкой рейса Ryanair 23 мая.