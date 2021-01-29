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Россия и США не смогут «подружиться» при Джо Байдене

Антон Мельников
29 января, 2021 21:38
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 21:38
1 мин
Pixabay
Pixabay

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения США и России при президенте Джо Байдене будут полны сложностей, поскольку американский лидер «жестко продуман» и практичен.

«Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», - сообщил советник Байдена.

Он напомнил, что США имеют ряд обвинений по отношению к России. В частности, речь идёт о кибератаках, аресте оппозиционера Алексея Навального и вмешательстве в американские выборы. Салливан отметил, что власти США изучат эти вопросы и решат как ответить на них, передаёт РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Владимир Путин ратифицировал стратегический договор с США.

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