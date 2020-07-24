Россия и Китай будут вместе осваивать Луну

Политика

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Россия и Китай, вероятнее всего, будут вместе осваивать Луну и строить на ней научную базу. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что есть договоренность с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь о совместном освоении спутника Земли, пишут «Известия».

По словам Рогозина, у российской ракетно-космической промышленности появляется новая техника, с ее помощью можно двигаться за пределы магнитного поля Земли в дальний космос, к Марсу и далее.

Ранее сообщалось, что российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к Международной космической станции