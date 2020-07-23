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Российский грузовик установил мировой рекорд скорости полета к МКС

Артем Денисов
23 июля, 2020 23:02
2 мин
мкс
Фото: pixabay.com

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к Международной космической станции.

По данным «Роскосмоса», время полета составило 03:18:35. До этого рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-14» в апреле текущего года, когда летел до станции 3 часа 20 минут.

Это пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

Грузовик доставил на МКС 2,6 т грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, баллоны с кислородом и прочее, пишут «Известия».

Ранее токсичный бензол распространялся из очистителя воздуха в одном из американских модулей Международной космической станции (МКС). Проблему должна решить замена угольных фильтров.

Об этом сообщили в NASA. Замене подлежит очиститель воздуха в модуле Unity.

Предположительно, со временем его угольная часть поглотила бензол и теперь другие химические вещества выталкивают его из фильтров, пишет РИА Новости. Это привело к повышению уровня бензола в атмосфере.

темы
космос
мкс
космонавты
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