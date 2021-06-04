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Политика
Россия и Беларусь согласовали все дорожные карты по интеграции кроме одной
4 июня, 2021 16:03
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Russian Government/via Globallookpress.com
Беларусь и Россия согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции. Об этом сообщил посол РФ в республике Евгений Лукьянов.
«Практически все дорожные карты... согласованы. Осталась одна, а их 28», - сказал он и добавил, что есть конкретные планы по их реализации.
В российской дипмиссии отметили, что работая в сотрудничестве, Беларусь и Россия имеют больше перспектив, чем порознь.
«По одиночке проблем будет больше», - сказал Лукьянов. Его слова приводит Sputnik.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил интеграцию на новых принципах.
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