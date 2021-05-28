Не нашедший «идиотов» в СНГ президент Беларуси предложил интеграцию на новых принципах

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил интегрироваться на новых принципах. Он исключил вариант поглощения одного государства другим.

«Мир изменился, идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать дружественные государства. Это невозможно сегодня», - сказал президент Беларуси на встрече с главами правительств стран СНГ.

По мнению руководителя республики, попытки поглощения и силового присоединения вызовут «страшный отпор в этом государстве». Лукашенко призвал «принимать де-факто и де-юре то, что есть, и на этой основе не потеряв то, что есть, идти вперед, интегрируясь на новых принципах», пишет «Интерфакс».

Ранее Лукашенко нашел аргумент в пользу интеграции.