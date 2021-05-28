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Русская планета
Политика

Александр Лукашенко в самый взрывной момент нашел аргумент в пользу интеграции

Лилия Караева
28 мая, 2021 10:46
2 мин
Лилия Караева
28 мая, 2021 10:46
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал один из аргументов в пользу интеграции. По его словам, поводом для этого процесса является работа внешних сил против Содружества независимых государств.

Об этом президент сказал на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств Содружества.

«Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против Содружества», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что «сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного». При этом глава республики сомневается, «сильны ли они так, как это умеют демонстрировать».

Он считает, что оппоненты действуют против Содружества по трем причинам.

«Во-первых‚ мы укрепляемся, соответственно, способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов. И самый главный наш потенциал, всех нас, - это наш дух. В-третьих, этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и интеграцию», - сказал президент. Его слова приводит «БелТА».

Глава республики сделал вывод, что солидарность и единство «нужны как никогда».

Ранее Лукашенко заявил о риске начала мировой войны. Это произошло после жесткой реакции Запада на эпизод с самолетом.

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