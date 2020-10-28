Россия и Беларусь ратифицировали соглашение о взаимном признании виз

фото: Минобороны РФ

Нижняя палата парламента Беларуси ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз.

Соглашение определяет, что граждане третьих стран смогут въезжать в Россию и Беларусь имея визу одного из государств.

До ратификации соглашения граждане третьих стран должны были иметь две визы и не могли пересечь сухопутную границу внутри Союзного государства, пишет БЕЛТА.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рабочих, которые устраивают забастовки на заводах, финансируют из-за рубежа.