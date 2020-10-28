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Политика
Россия и Беларусь ратифицировали соглашение о взаимном признании виз
28 октября, 2020 12:28
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фото: Минобороны РФ
Нижняя палата парламента Беларуси ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз.
Соглашение определяет, что граждане третьих стран смогут въезжать в Россию и Беларусь имея визу одного из государств.
До ратификации соглашения граждане третьих стран должны были иметь две визы и не могли пересечь сухопутную границу внутри Союзного государства, пишет БЕЛТА.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рабочих, которые устраивают забастовки на заводах, финансируют из-за рубежа.
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