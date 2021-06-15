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Политика
Россия будет помогать Ираку с решением «ядерного вопроса» в течение 10 лет
15 июня, 2021 15:46
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Rosenergoatom Concern JSC/via Globallookpress.com
В скором времени в Ираке появятся ядерные реакторы, построенные российскими специалистами. До 2030 года число готовых блоков для вырабатывания энергии достигнет 8-и. Об этом сообщил глава иракского Управления по регулированию радиоактивных источников Камаль Латыф.
Известно, что строительством реакторов займется российская госкорпорация по атомной энергии «Росатом».
По словам Латыфа, данные устройства «обеспечат 25 процентов от всего объема энергии, в которой нуждается страна», передает «Лента.ру».
Ранее сообщалось о том, что Североатлантический Альянс намерен «давить» Россию из-за беспокойства.
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