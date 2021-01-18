Российской звезде шоу-бизнеса решили запретить въезд в Литву
Российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову пытаются запретить въезжать на территорию Литвы. Соответствующее ходатайство в литовский департамент миграции подало министерство иностранных дел Литвы.
МИД считает, что с помощью исполнителей, в частности Киркорова, Россия оказывает политическое влияние на жителей страны.
"Мы будем систематически оценивать всех деятелей, которых Россия намерена использовать для распространения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В ведомстве отметили, что Киркоров своими поездками в Крым «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», чем оправдывает «агрессивные действия» России, передаёт «ТАСС».
Ранее стало известно, что въезд в Литву могут также запретить Михаилу Шуфутинскому.