Российской звезде шоу-бизнеса решили запретить въезд в Литву

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Российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову пытаются запретить въезжать на территорию Литвы. Соответствующее ходатайство в литовский департамент миграции подало министерство иностранных дел Литвы.

МИД считает, что с помощью исполнителей, в частности Киркорова, Россия оказывает политическое влияние на жителей страны.

"Мы будем систематически оценивать всех деятелей, которых Россия намерена использовать для распространения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В ведомстве отметили, что Киркоров своими поездками в Крым «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», чем оправдывает «агрессивные действия» России, передаёт «ТАСС».

Ранее стало известно, что въезд в Литву могут также запретить Михаилу Шуфутинскому.