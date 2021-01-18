Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Российской звезде шоу-бизнеса решили запретить въезд в Литву

Антон Мельников
18 января, 2021 17:33
1 мин
Youtube / Филипп Киркоров
Youtube / Филипп Киркоров

Российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову пытаются запретить въезжать на территорию Литвы. Соответствующее ходатайство в литовский департамент миграции подало министерство иностранных дел Литвы.

МИД считает, что с помощью исполнителей, в частности Киркорова, Россия оказывает политическое влияние на жителей страны.

"Мы будем систематически оценивать всех деятелей, которых Россия намерена использовать для распространения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В ведомстве отметили, что Киркоров своими поездками в Крым «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», чем оправдывает «агрессивные действия» России, передаёт «ТАСС».

Ранее стало известно, что въезд в Литву могут также запретить Михаилу Шуфутинскому.

темы
политика
Литва
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!