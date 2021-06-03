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Политика
Российским «Спутником V» вакцинировался еще один президент страны
3 июня, 2021 11:32
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Президент Сирии Башар Асад сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сегодня сообщил сирийский посол в России Рияд Хаддад.
«Да, вакцинировался», - ответил дипломат на вопрос журналиста. Он также сообщил, что первая партия российской вакцины поставлена в Сирию.
По словам его словам, прививку уже получили врачи и первые лица государства. В настоящее время вакцинируют население Сирии, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Согласована предельная отпускная цена на вакцину «Спутник Лайт».
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