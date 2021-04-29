Российский сенатор назвал провальной идею Владимира Зеленского о еще одном формате переговоров по Донбассу

Политика

Франция не поддержала предложение украинского лидера Владимира Зеленского по созданию параллельного нормандскому формата переговоров по Донбассу.

«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады. Как и Москва, и Берлин. План Зеленского не будет осуществлен», — написал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее президент Украины не исключил, что для урегулирования конфликта в Донбассе может быть создан еще один формат, участие в котором приняли бы заинтересованные страны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не спускать с крючка Зеленского и всю его команду. Глава российского МИД убежден, что украинский лидер намерен перевернуть Минские соглашения с ног на голову.