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Российский сенатор назвал провальной идею Владимира Зеленского о еще одном формате переговоров по Донбассу

Артем Денисов
29 апреля, 2021 05:07
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 05:07
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Франция не поддержала предложение украинского лидера Владимира Зеленского по созданию параллельного нормандскому формата переговоров по Донбассу.

«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады. Как и Москва, и Берлин. План Зеленского не будет осуществлен», — написал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее президент Украины не исключил, что для урегулирования конфликта в Донбассе может быть создан еще один формат, участие в котором приняли бы заинтересованные страны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не спускать с крючка Зеленского и всю его команду. Глава российского МИД убежден, что украинский лидер намерен перевернуть Минские соглашения с ног на голову.

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ТЕГИ
Украина
СНГ
Донбасс
Зеленский
Пушков
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